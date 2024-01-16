鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.88元，其中最高估值5.26元，最低估值2.76元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.26(5.26)
|7.89
|最低值
|2.76(2.76)
|3.34
|平均值
|4(4.01)
|5.38
|中位數
|3.88(3.91)
|5.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|52,651,670
|64,099,840
|最低值
|39,866,000
|45,332,000
|平均值
|44,401,070
|52,667,880
|中位數
|42,962,000
|52,154,030
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.32
|7.21
|3.85
|3.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
|28,286,072
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。