鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.88元，其中最高估值5.26元，最低估值2.76元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 5.26(5.26) 7.89
最低值 2.76(2.76) 3.34
平均值 4(4.01) 5.38
中位數 3.88(3.91) 5.43

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 52,651,670 64,099,840
最低值 39,866,000 45,332,000
平均值 44,401,070 52,667,880
中位數 42,962,000 52,154,030

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 9.32 7.21 3.85 3.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		 51,694,310 43,951,087 33,131,202 28,286,072

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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