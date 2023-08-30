卜蜂去年3.5元股息9/14除息 持續加碼投資台灣

卜蜂 (1215-TW)今 (2023) 年上半年的獲利表現亮麗，稅後純益 10.23 億元，年增幅達 25.42%，每股純益達 3.47 元，卜蜂對於去年每股現金股息 3.5 元訂 9 月 14 日除息交易。

卜蜂持續在台灣加碼投資，預估 2023 年全年資本支出支出超過 10 億元，主要投資針對民生肉品、蛋品需求及市場的市占率擴大。同時，卜蜂董事長鄭武樾對於今年營運盼望持續成長，並抱持審慎樂觀看法。主要在毛豬價格仍維持在高檔，白肉雞價格也維持高價，有利挹注卜蜂業績表現。

卜蜂持續在台擴大投資自動化飼料、肉品及蛋品生產加工業務，其中最先收成的是雲林飼料廠，該廠已在去年第四季投入產量，預估市場占有率將由 16% 提升到 20%。

同時，卜蜂在台灣的投資也因應市場的趨勢持續加碼滾動投資，追求高加值、精緻化、多元化產品方向，迎向家庭即食化市場需求。卜蜂在桃園龜山工業區購置的 560 坪建廠用地，去年正式動工，預計興建符合 CAS 規範的精緻分切廠，總投資金額為 6.27 億元，並將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務，預計在 2024 年完工。