卜蜂首季營運不看淡 2024年再戰營運新高點

春節前的市場豬肉、雞肉買氣增，價格也在高檔，卜蜂 (1215-TW) 董事長鄭武樾今 (18) 日指出，預估今年春節過後價格會略微下跌，但隨後就會回漲，而台灣養豬頭數一直減少，但進口豬如果正常進貨，豬價就能維持平穩，雞價則要看今年是否會爆發大規模的禽流感，但 2024 年卜蜂整體營運仍審慎樂觀，可望挑戰新高。

卜蜂 2023 年營收 291.59 億元，年增 0.69%，創歷史新高，鄭武樾表示，2022 年的資本支出約 22.19 億元，2023 年則為 25.84 億元，靠著不斷投資，營運狀況也水漲船高，2024 年預估將會持續有約 20 億元的資本支出。

在全球大宗物資價格走勢方面，鄭武樾表示，原本大陸經濟復甦慢，需求量減少，而美國、巴西、阿根廷等國的玉米與黃豆產量都不錯，因此供應量平穩，價格也回歸正常，但以巴戰爭，紅海航線受阻，運費大增，一增一減之下，則差不多抵消了。

但鄭武樾表示，黃豆、小麥、玉米等大宗物資免徵 5% 營業稅，可能在 3 月結束，不知道會否延長，這將會是卜蜂在 2023 年的營運上的一個變數。

就 2023 年首季的營運上，鄭武樾表示，卜蜂將維持持平或優於 2023 年同期的營運業績。