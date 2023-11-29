卜蜂在台持續投資不間斷 鄭武樾：助年營收成長跨越300億元

卜蜂 (1215-TW) 在今 (2023) 年前三季營收達 219.6 億元，稅後純益 16.7 億元，創新高，年增 40.03%，並超越歷年全年獲利，每股純益 5.67 元，董事長鄭武樾今 (29) 日指出，卜蜂在強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資，年度營收目標將邁向跨越 300 億元大關。

鄭武樾今天在交易所法說會指出，今年以來卜蜂的營運表現佳，也是過去幾年持續每年投資 20 億元的成果展現；同時今年針對雞肉屠宰安排設備及設施更新，預定年底完成，將可有效提升生鮮雞肉品質及鮮度並提高防疫能力、減少禽流感帶來的風險。

食品加工部分，今年著手擴建調理食品生產線及湯品生產線，增加炒飯、燴飯及義大利麵、湯類產品等即時食品產量，相關產線預計於明 (2024) 年完工、第二季投產，即食食品生產量可望倍增；另外也針對油炸生產線進行設備更新，預計明年首季提高油炸線產量及產品多樣化。

卜蜂在桃園設置北區 RDC 標準化配送中心及豬肉分切廠，擴大豬肉及雞肉市場佔有率，預計明年第三季量產，另外，台南鹽水成立的新型氣冷式白肉雞屠宰廠、今年 2 月已經量產，現有白肉雞及肉豬屠宰分切量可向上提升，對公司未來一條龍經營策略及擴大市占率貢獻新動能，預計未來每日將增加 5 萬隻白肉雞及 600 頭肉豬分切產量，每年增加約 35 億營收。

鄭武樾並指出，卜蜂對加強推出即食深加工食品及肉品分切、切丁等，主要爲符合現代家庭生活及餐廳廚房缺工的的需求。同時，卜蜂在加工肉品市場的銷售已取得高市場占有率，也將更精進。

對於全台雞價及豬價的走勢，鄭武樾，今年看來飼料原物料供應端仍屬充沛，但變數在於全球航運價格因巴拿馬運河缺水形成的影響。全台豬價走勢平穩，而肉雞價格則需視如禽流感等禽類疫病的防治而定，但以卜蜂的高育成率來看，所受影響也不大。

卜蜂 2023 年前三季營收 219.6 億元，毛利率 16.67%，年增 2.97 個百分點，稅後純益 16.7 億元，年增 40.03%，並超越歷年全年獲利，每股純益 5.67 元。