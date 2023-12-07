艾伯維以87億美元收購神經科學製藥商Cerevel

艾伯維 (AbbVie)(ABBV-US) 周三 (6 日) 表示，將以約 87 億美元收購神經科學製藥商 Cerevel Therapeutics (CERE-US)。

根據交易條款，艾伯維將以每股 45 美元的價格收購 Cerevel。艾伯維表示，預計 2024 年中期完成收購。

Cerevel 股價周三收漲 16%，每股近 43 美元，略低於收購價。艾伯維股價在盤後交易下跌不到 1%。

這筆交易是艾伯維擴大其藥品組合的最新嘗試，因為其最暢銷的治療藥物（如修美樂）面臨學名藥競爭。艾伯維上周同意以近 100 億美元收購癌症藥物開發商 Immunogen (IMGN-US)。

根據艾伯維的新聞稿，Cerevel 將專門加強艾伯維針對精神和神經系統疾病的產品組合，「這些領域的需求仍然未得到滿足」。

艾伯維將取得 Cerevel 的 Emraclidine 等藥物，這是一種治療精神分裂症和阿茲海默症精神病（包括幻覺和妄想等症狀）的實驗性藥物。該藥物目前正在老年志願者中進行第一階段研究。

艾伯維執行長兼董事長岡薩雷斯 (Richard Gonzalez) 發表聲明表示：「我們現有的神經科學產品組合以及與 Cerevel 的合併，代表著未來 10 年的重大成長機會。」「艾伯維將利用其深厚的商業能力、國際基礎設施以及監管和臨床專業知識，為 Cerevel 的資產組合提供巨大的股東價值和數十億美元的銷售潛力。」