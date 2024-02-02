鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至9.8元，預估目標價為134.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-02 17:11
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元上修至9.8元，其中最高估值12.86元，最低估值8.03元，預估目標價為134.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.86(12.86)
|16.15
|最低值
|8.03(8.46)
|11.09
|平均值
|9.84(10.37)
|13.04
|中位數
|9.8(10.31)
|12.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|712,271,310
|816,017,000
|最低值
|617,903,000
|684,187,000
|平均值
|643,685,340
|733,058,690
|中位數
|631,767,000
|717,481,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|14.84
|6.47
|3.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
|413,182,184
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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