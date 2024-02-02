search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至9.8元，預估目標價為134.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 17:11

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元上修至9.8元，其中最高估值12.86元，最低估值8.03元，預估目標價為134.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 12.86(12.86) 16.15
最低值 8.03(8.46) 11.09
平均值 9.84(10.37) 13.04
中位數 9.8(10.31) 12.79

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 712,271,310 816,017,000
最低值 617,903,000 684,187,000
平均值 643,685,340 733,058,690
中位數 631,767,000 717,481,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.53 14.84 6.47 3.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		 670,872,643 569,997,133 476,978,710 413,182,184

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty