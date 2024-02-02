〈台股盤前〉封關倒數第二天 重戰萬八但觀望氣氛漸濃
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-02 08:40
台股進入封關倒數第二天，預期在市場氛圍轉趨觀望下，加權指數將呈現狹幅震盪，預期會由中小型股躍居盤面，若權值股回神，也有機會帶動今 (2) 日重返萬八關卡。
市場消息方面，全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨日召開法說會，營運長吳田玉表示，為滿足客戶採用更先進技術，以及產業進入新的成長週期，集團將持續加大力道投資，法人估，日月光投控今年資本支出將年增 40-50%，創歷史新高，今年營運也將重返成長。
另外，台股昨日拉尾盤收復 17900 點，外資由賣轉買出現回補行情，買超台股 219.71 億元，砸 67 億元敲進逾萬張台積電 (2330-TW) 以及金融股，但也持續調節聯電，本周累計減碼近 7 萬張，同時也減碼友達 2.1 萬張。
材料通路大廠崇越 (5434-TW) 昨 (1) 日出席捷克投資商機說明會，董事長郭智輝表示，先進製程需求相當強勁，今年營運將跟著客戶水漲船高，另外，在美國設廠計畫也預計從亞利桑那州改至德州。
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