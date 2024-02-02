〈台股盤前〉封關倒數第二天 重戰萬八但觀望氣氛漸濃

另外，台股昨日拉尾盤收復 17900 點，外資由賣轉買出現回補行情，買超台股 219.71 億元，砸 67 億元敲進逾萬張台積電 (2330-TW) 以及金融股，但也持續調節聯電，本周累計減碼近 7 萬張，同時也減碼友達 2.1 萬張。