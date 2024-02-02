鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至34.14元，預估目標價為1715元
鉅亨網新聞中心 2024-02-02 17:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.17元上修至34.14元，其中最高估值40.84元，最低估值25.76元，預估目標價為1715元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|40.84(40.84)
|53.94
|最低值
|25.76(25.76)
|31.41
|平均值
|34.3(34.3)
|43.74
|中位數
|34.14(34.14)
|44.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|37,499,000
|49,364,790
|最低值
|27,918,000
|33,567,000
|平均值
|33,197,630
|41,928,020
|中位數
|32,950,000
|41,594,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.18
|27.69
|10.9
|6.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇