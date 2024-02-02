王道銀迎新春 新台幣一年期定儲喊1.8% App抽1988元紅包

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 13:51

為迎接新春，王道銀行 (2897-TW) 新推出新台幣一年期年利率 1.8% 優惠定儲專案，另提供新台幣 6 個月最高年利率 2% 的階梯活儲專案及美金 4 個月年利率 5% 的優惠活儲專案，讓民眾可多元選擇各項優惠存款，靈活規劃年終獎金與春節紅包；此外，用戶使用 App 發紅包或搶紅包功能，還有機會抽中 1988 元開春紅包。

王道銀行表示，即日起至 6 月 28 日 20:00 止，新舊客戶皆可參與一年期年利率 1.8% 的新台幣優惠定儲專案，單筆起存金額為 1 萬元，最高上限金額為 300 萬元，不限筆數，線上或臨櫃皆可申辦，採複利計息，到期一次給付。



王道銀行另提供活儲優惠，即日起至 3 月 29 日 20:00 止，只要自他行轉入或匯入單筆新台幣 5 萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，自次一營業日起算 6 個月內皆適用專案優惠利率，活儲帳戶日終餘額 20 萬元以內，享優惠年利率 2%，20 萬元至 50 萬元以內，享優惠年利率 1.5%，超過 50 萬元的資金，則依王道銀行活儲牌告利率計算利息。

此外，即日起至 2 月 29 日止，自他行轉入或匯入新台幣 5 萬元以上資金至王道銀行新台幣活儲帳戶，且於王道銀行線上完成任一筆以新台幣兌換美元換匯交易者，自次月指定起始日起，可享美金活存 4 個月優惠年利率 5%。

面對佳節將至，王道銀行更推出新春限定「發紅包．賺紅包」抽獎活動，與用戶一同喜迎新春納福財，自 2 月 1 日起至 2 月 29 日止，透過王道銀行 APP 上啟動發紅包或搶紅包功能，凡單次發紅包的總金額達新台幣 88 元以上，且發送之紅包皆被領取成功者，即取得賺紅包抽獎資格，紅包發越多次，中獎機會便越大，抽獎活動共將送出 178 個紅包，紅包金額最高新台幣 1988 元，每人限中獎一次。