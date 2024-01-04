王道銀新戶2個月台幣活儲喊6.66% 赴這三國刷卡現金回饋最高6%

王道銀行 (2897-TW) 祭出多項開春新戶優惠，新開戶者可享兩個月期新台幣高利活儲年利率 6.66% 優惠，至日本、韓國、泰國三地海外實體通路消費刷王道卡，還可享額外加碼最高 6% 現金回饋；此外，新戶開戶年齡如介於 18 至 20 歲之間客戶，還可再享新戶成年禮刷卡現金回饋額外加碼最高 18%。

王道銀行新戶禮提供新台幣高利活儲優惠，即日起至 4 月 1 日期間，凡首次於王道銀行開戶且選擇「新台幣高利活儲年利率 6.66%」優惠專案，自成功開戶之次一營業日起算兩個月內，新台幣活儲帳戶餘額於 10 萬以內可享年利率 6.66% 的活儲優惠，超過 10 萬部分則依王道銀行活儲牌告利率計息。

新戶刷卡也可獲現金回饋好禮，即日起至 3 月 31 日前完成新戶開立者，於 2024 年 5 月 31 日前，至日本、韓國、泰國三地海外實體通路消費刷王道銀行簽帳金融卡，除可享現金回饋 1% 無上限之外，還可享額外加碼現金回饋 6%，每人最高加碼現金回饋上限為新台幣 600 元。

王道銀行同步推出 18-20 歲新戶成年禮，即日起至 2024 年 6 月 30 日前完成開戶，且年齡介於 18-20 歲者，自帳戶啟用日起算至次月底前，不限通路刷王道卡消費享加碼

此外，王道銀行還提供新戶換匯優惠，即日起至 3 月 29 日期間首次於王道銀行開戶，並於次月底前，累積新台幣換匯美元之金額達 300 美元（含）以上，即可享現金回饋新台幣 300 元。