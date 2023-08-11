敬鵬上半年獲利大增66% Q3訂單仍在成長中挹注強勢業績

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW)2023 年上半年稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元，去年以來的漲價效益，有助帶動毛利率成長，盈餘將持續走高，在汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估也在成長中，在產能利用率提高及有利匯率因素之下，下半年預期業績將表現亮眼。

敬鵬 2023 年第二季營收 40.14 億元，毛利率 10.81%，季增 1.99 個百分點，年增 2.85 個百分點，稅後純益爲 1.63 億元，季增 2.87 倍，年增 35.8%，每股純益爲 0.41 元。

敬鵬 2023 年上半年營收爲 79.85 億元，毛利率 9.81%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈，同時，敬鵬主管指出，目前的疫情解封，台灣敬鵬已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，可望依需求對泰國廠的產能加以擴充。

整體敬鵬而言，今年上半年的產能利用率爲 70%，但泰國廠的產能利用僅 60%，敬鵬預估在泰國廠的生產量能放大後，加上由移轉高附加價值訂單赴泰生產，將有助泰國廠的獲利能力大幅改善。

目前包括定穎 (3715-TW)、華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW) 都確定對泰國投資設廠，而包括敬鵬及競國 (6108-TW) 原在泰國已有設廠提供產能的 PCB 廠，則陸續對泰國廠現增，提升競爭力，敬鵬認為，泰國的 PCB 整體供應鏈將因大廠的陸續進行投資引發的需求而趨於完善，也有助於市場競爭力的提高。

敬鵬 2023 年上半年營收 79.85 億元就產品應用別來看，汽車板占 78%、工業用占 8%、網通類占 %、消費電子占 4%。