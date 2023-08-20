(獨家)去年還是老二 健鼎一舉超車敬鵬登上半年汽車板銷售王

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 以擁有兩岸每月千萬呎產能及高階 HDI 製程競爭優勢下，今 (2023) 年上半年在汽車板的銷售值以 78.8 億元一舉超車敬鵬 (2355-TW) 的 62.28 億元，登上上半年的汽車板銷售冠軍，同時，健鼎看好下半年記憶體模組、伺服器、汽車等應用的出貨。

雖然健鼎 2023 年第二季營運低盪，包括營收及獲利都較第一季衰退，但依出貨產品計，車用板比重仍占各應用別 27.3%，金額達 36.7 億元，占第一位。健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，其中汽車板仍居營收比重第一位而達 28.84%，上半年在汽車板的銷售值以 78.8 億元。

就敬鵬而言，敬鵬 2023 年上半年營收 79.85 億元就產品應用別來看，汽車板占 78%、工業用占 8%、網通類占 %、消費電子占 4%。以此推估，敬鵬在上半年的汽車板營收額 62.28 億元，則落後在健鼎之後。

單單就健鼎與敬鵬在汽車板接單及銷售的較勁與消長來看，2022 年健鼎全汽車板的全年銷售金額爲 134.2 億元，仍落後於敬鵬的 140.91 億元，但今年以來，在 PCB 市場不振的市況之下，健鼎汽車應用的出貨比重仍持穩向上，健鼎今年上半年營收 276.72 億元，其中汽車板仍居營收比重第一位、達 28.84%，上半年汽車板的銷售值為 78.8 億元，也較 2022 年同期汽車板銷售值成長 23.42%。

在台灣上市櫃的 PCB 廠，包括健鼎、敬鵬、高技 (5439-TW)、定穎 (3715-TW) 都是重要汽車板供應商。同時，包括瀚宇博德 (5469-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 也不斷透過購併、擴產等模式，尋求大力搶食汽車板市場的大餅。

而依統計及各公司法說會提供的資訊顯示，定穎 2023 年上半年營收 73.38 億元，汽車板占營收約 69.5%，汽車板營收約 51.36 億元；欣興 (3037-TW) 上半年營收 518.01 億元，汽車板占 6-7%，金額爲 33.73 億元，較去年同期衰退 28.14%。

高技產品應用別比重爲電工、網通、車用及半導體應用，其中車用板主攻電動車電源產品應用的厚銅 、耐高電壓 PCB，公司分析，2023 年上半年營收 21.16 億元，汽車板的出貨營收占比爲 25% 約 5.29 億元，高技預估 2023 年下半年營收將比上半年爲優，全年營收拚雙位數成長，其中汽車板預估下半年也將維持在 25% 的營收比重。

依集邦科技 (TrendForce) 研究顯示，受惠於全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化，車用板 2023 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由去年 11% 上升至 13%；至 2026 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重則上升至 15%，估 2022-2026 年車用 PCB 產值 CAGR 約 12%。

由於 PCB 在消費性電子應用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回溫的情況下，導致經濟逆風對於 PCB 產業的影響相較其他零組件更明顯，預估 2023 年全球 PCB 產值約為 790 億美元，較 2022 年衰退 5.2%。其中車用 PCB 市場則呈現逆勢成長，電動車的成長趨勢及汽車的電子化程度加深，都是強大的推升動能。