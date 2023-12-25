第一金證攜手精誠 國內首個ESG智能平台上線

第一金證券與精誠資訊 (6214-TW) 今 (25) 日共同宣布，台灣第一個「ESG 智能永續指標數據平台」正式上線，將提供投資人經由 AI 演算的 ESG 產業投資資訊，期藉此擴大吸引法人投資戶。

看準 ESG 投資浪潮，第一金證券此次推出的新平台，涵蓋 ESG 個股指標、環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，日後將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。

第一金證券董事長陳致全表示，這次與精誠合作建立平台，主要提供客戶全面性評估和管理 ESG 風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中。

精誠資訊林隆奮董事長也表示，精誠擁有國內最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理與永續報告書製作等 ESG 相關解決方案等。

有鑑於國際組織對各種永續標準評鑑差異相當大，「ESG 智能永續指標數據平台」依證交所產業分類，並參考國際標準框架，建立台灣專屬的 ESG 指標，透過企業永續報告書、公開資訊觀測站、新聞資訊和金管會、環境部與勞動部等政府公開資訊，利用 AI 量化分析企業在 ESG 方面的作為，再透過模型的預測和評分，來落實應用。

精誠表示，透過 AI 蒐集 ESG 新聞和相關事件進行量化分析，可加速資料自動判別分類，並做到評分調整，期待可為金融行業注入更多創新力量，放大永續影響力。