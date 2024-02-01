松上布局醫療運動領域 以2.24億取得翔旭31%股權成最大股東
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 18:24
松上 (6156-TW) 今 (1) 日宣布切入運動護具領域，以 2.24 億元取得翔旭國際 31% 股權，將成單一最大股東。松上董事長包仁志表示，此一投資為因應多角化趨勢，借重翔旭國際在運動護具經驗，將由松上攜手翔旭共同開發電子運動護具，加速松上升級為智慧企業，並積極合作投入 AI 感應輔具及護具品項之開發，實現醫療運動領域的成功轉型。
松上指出，翔旭國際為全球知名高品質運動護具及配件廠商，主要產品涵蓋一般運動護具、醫療運動護具、功能性防護衣等多個領域，其團隊多年耕耘於輔護具領域，不僅具備深厚研發能力、熟稔輔護具材料應用與設計，更擁有嚴格品質控制及專業實驗室測試標準之高品質生產量能，並陸續取得運動大廠供應商認證。
隨著近年元宇宙和 5G 科技發展，帶動智慧生活趨勢，無論在運動或醫療領域，對於智能輔護具的需求持續提升，在健康與健身意識高漲下，使得消費者開始追求更為先進的運動裝備，而數位時代也迎來了個人化的趨勢，可調整、自動化、具客製性的電子護具將更能滿足個人喜好，同時使用上也更為舒適，根據市場調研機構 Statista 報告指出，2024-2028 年全球運動裝備市場將以每年 5.86% 的年複合成長率成長，後勢看好，吸引松上加強佈局。
松上指出，藉由本次取得翔旭國際股權，將倚重其在傳統輔護具市場具有專業技術與經驗，整合松上在電子 PCB 及磁性元件電子領域純熟的製造能力，以及創新技術的累積，跨足智能市場，持續鎖定高階智能輔護具，切入運動體育、醫療復健、工業及 AI 感應等多元應用，藉由松上電子零組件之專業支持下，將與翔旭國際共同朝電子運動醫療護具 -- 透過整合電流、振動器至運動護具，達到發熱按摩舒緩肌肉功能；或運動衣物產品，整合智能監測生理參數功能，記錄活動數據及避免運動傷害等多項智能新產品開發。
松上為擴大業務規模及分散生產風險 2023 年於北越設廠，而翔旭國際主要生產基地也位於越南，預期未來在高階智能輔護具產品合作上可降低營運成本且更具備資源整合綜效，並期望本次投資將能提升松上集團在智能領域的競爭優勢，並帶來可期的成長動能。
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