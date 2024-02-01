松上布局醫療運動領域 以2.24億取得翔旭31%股權成最大股東

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 18:24

松上 (6156-TW) 今 (1) 日宣布切入運動護具領域，以 2.24 億元取得翔旭國際 31% 股權，將成單一最大股東。松上董事長包仁志表示，此一投資為因應多角化趨勢，借重翔旭國際在運動護具經驗，將由松上攜手翔旭共同開發電子運動護具，加速松上升級為智慧企業，並積極合作投入 AI 感應輔具及護具品項之開發，實現醫療運動領域的成功轉型。

松上指出，翔旭國際為全球知名高品質運動護具及配件廠商，主要產品涵蓋一般運動護具、醫療運動護具、功能性防護衣等多個領域，其團隊多年耕耘於輔護具領域，不僅具備深厚研發能力、熟稔輔護具材料應用與設計，更擁有嚴格品質控制及專業實驗室測試標準之高品質生產量能，並陸續取得運動大廠供應商認證。

隨著近年元宇宙和 5G 科技發展，帶動智慧生活趨勢，無論在運動或醫療領域，對於智能輔護具的需求持續提升，在健康與健身意識高漲下，使得消費者開始追求更為先進的運動裝備，而數位時代也迎來了個人化的趨勢，可調整、自動化、具客製性的電子護具將更能滿足個人喜好，同時使用上也更為舒適，根據市場調研機構 Statista 報告指出，2024-2028 年全球運動裝備市場將以每年 5.86% 的年複合成長率成長，後勢看好，吸引松上加強佈局。

松上指出，藉由本次取得翔旭國際股權，將倚重其在傳統輔護具市場具有專業技術與經驗，整合松上在電子 PCB 及磁性元件電子領域純熟的製造能力，以及創新技術的累積，跨足智能市場，持續鎖定高階智能輔護具，切入運動體育、醫療復健、工業及 AI 感應等多元應用，藉由松上電子零組件之專業支持下，將與翔旭國際共同朝電子運動醫療護具 -- 透過整合電流、振動器至運動護具，達到發熱按摩舒緩肌肉功能；或運動衣物產品，整合智能監測生理參數功能，記錄活動數據及避免運動傷害等多項智能新產品開發。