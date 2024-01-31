〈友達法說〉彭双浪：市況逐漸改善但無強勁復甦 車用將是重要成長動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-31 16:59

友達 (2409-TW) 今 (31) 日召開線上法說會，董事長彭双浪指出，2024 年預期市況將逐漸改善，但由於總體經濟因素影響，尚未看到強勁的復甦。友達持續積極布局車用領域，且車用也將成為友達重要的成長動能。

彭双浪說，2023 年的關鍵字就是「庫存」，整個產業鏈都在想辦法消化庫存。不過隨著庫存去化進到尾聲，目前皆已回到健康水位。彭双浪認為，2024 年可以看到一些復甦的契機，包括 AI PC、Windows 升級有機會刺激換機潮，加上今年有大型體育賽事也可望帶動大尺寸 TV。不過彭双浪指出，今年整體仍有挑戰，經濟仍存在許多不確定因素，若聯準會降息、地緣政治風險改善的話，有利今年發展，友達審慎看待。

車用方面，友達總經理柯富仁表示，去年全球車子銷售量大約成長 1 成，顯示車子為疫後市場回補需求的焦點，其中電動車年成長更是超過 3 成，新的應用與規格刺激市場買氣。展望今年柯富仁認為，今年總數將趨於穩定，但在智慧座艙安裝率，以及車子裡面板的數量與面積都在快速放大，看好車用顯示應用與智慧座艙解決方案今年有雙位數成長。