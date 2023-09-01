勞動基金8月收益恐回檔 自營部位中國零曝險

勞動基金今年前 7 月累計收益數 6254.2 億元，創歷年同期新高，但勞動基金運用局也說，台股 8 月回檔近 3%，多少會影響勞動基金收益數，但不至於將 7 月單月獲利全數吐回；另外，勞動基金也強調，自營部位在中國為零曝險。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，7 月受惠股債齊揚，相關金融指標走升，進而挹注勞動基金單月收益數 1544.4 億元，累計今年前 7 月勞動基金收益數共 6254.2 億元，收益率為 11.36%。

根據勞動基金運用局公布數據，勞動基金在股票配置比重約 43.7%、債券 44%、另類投資 12.3%。

近期中國地產狀況頻傳，媒體提問，勞動基金是否有中國曝險部位，對此劉麗茹則說，勞動基金不會投資中國，自營部位更是零持股，僅被動部位有相關持股。

劉麗茹補充，勞動基金在全球指標確實含有中國部位，但都是被動投資，包含委外跟隨的指標估算約近 1000 萬美元。

展望後市，劉麗茹說，7 月金融市場呈現股債齊揚，因此帶動勞動基金 7 月收益數上升，但 8 月受到金融市場震盪回檔，且國內的股債相關指標全部下跌，預計 8 月收益數勢必受影響，但不會將 7 月收益全數吐回，接下來則要看 9 月、第 4 季市場表現。



