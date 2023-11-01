勞動基金連2月虧損 9月擴大虧掉781億元

勞動基金運用局今 (1) 日發布 9 月勞動基金績效，單月虧損擴大為 781.9 億元，呈現連 2 個月虧損，前三季收益率跌破 10%，至 8.99%。

勞金局指出，整體勞動基金截至 9 月底規模為 6 兆 510 億元，今年以來因全球金融市場大幅震盪，評價後收益數為 4991.6 億元，收益率降至 8.99%，其中，9 月單月虧損 781.9 億元。

勞金局認為，雖美國已暫停升息，惟表態仍將在適當情況再度升息，引發市場悲觀預期，加上美國政府面臨停擺危機、中國大陸經濟成長放緩等因素，使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。

據統計，MSCI 全球股票指數 9 月下跌 4.14%，今年累計上漲 10.06%；MSCI 新興市場股票 9 月下跌 2.54%，今年累計上漲 3.38%；台灣加權股價指數 9 月下跌 1.69%，今年累計上漲 15.67%；巴克萊全球綜合債券指數 9 月下跌 2.92%，今年累計下跌 2.21%。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多平均收益率為 4.88%，國保基金則為 5.22%，顯示長投績效穩健。

展望後市，勞金局認為，隨著科技新品備貨旺季效應發酵、產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，第四季出口可望恢復正成長，也將增加經濟成長動能。