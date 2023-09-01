7月台股收紅 勞動基金單月賺1544億元 累計進帳6254億元

勞動基金運用局今 (1) 日公布 7 月的勞動基金運用績效，單月收益數 1544.4 億元，為今年以來單月次高，累計到 7 月底的評價收益數 6254.2 億元，收益率為 11.44%。

台股 7 月上漲 229 點收在 17145.43 點，受台股走揚激勵，勞動基金也跟著繳出佳績，其中攸關廣大勞工退休金的新制勞退基金收益數 4136.1 億元、舊制勞退基金收益數 1124.5 億元，兩者收益率都有 1 成以上。

勞保基金單月收益數 953.7 億元、收益率 12.61%，就業保險基金、勞職保基金、積欠工資墊償基金收益率也分別各有 29.7 億元、3 億元、7.2 億元收益數進帳。

在基金規模部分，整體勞動基金截至今年 7 月底止規模共 5 兆 9547 億元，其中新制勞退基金規模 3 兆 8579 億元、舊制勞退基金規模 1 兆 55 億元；勞保基金規模 8783 億元、就保基金規模 1608 億元、勞職保基金規模 357 億元、積欠工資墊償基金規模 165 億元。

勞動基金運用局說，從長期投資績效來看，整體勞動基金從 2013 年到今年 7 月平均報酬率 5.32%，國保基金從 2013 年到今年 7 月平均報酬率 5.62%，長期投資績效穩健。

展望未來，IMF 日前發布最新的世界經濟展望指出，疫情不再視為全球健康風險，供應鏈壓力出現緩解，因此上調今年全球經濟成長預測值，從 4 月的 2.8% 上修至 3%。

但要注意的是，利率上升雖有助於抑制通貨膨脹，卻會為經濟活動帶來壓 力，另外，俄烏戰爭加劇以及極端氣候引發的天災意外衝擊，將使通 貨膨脹持續停留在高水位，可能會刺激央行進一步緊縮貨幣政策，使得金融市場面臨持續風險。

在國內方面，台灣 7 月出口值為 387.3 億美元，年減 10.4%，受到全球經濟面臨通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等不確定因素影響，使我國外貿仍承受壓力，加上中國進出口持續衰退及金融地產業面臨危機，亦將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下隱憂。