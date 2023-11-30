友達醫用顯示、感測雙管齊下 明年醫療事業營收再成長2成

2023 台灣醫療科技展今 (30) 日開幕，友達光電 (2409-TW) 總經理暨總經理柯富仁攜旗下醫療事業群，展現佈局成效。柯富仁指出，友達挾其顯示器技術，在醫療事業進行導入，結合專業醫療顯示與高精密度檢測兩大能量，逐步推動醫療產業轉型。

友達智慧醫療事業群總經理廖世宏表示，友達在醫療用面板市佔約為 30％，為全球第一，明年也持續拚進 20% 成長率；他也指出，全球醫療市場成長穩定，每年複合成長率約 10%，友達將凝聚處領導地位的面板及市佔第二的感測器，雙管齊下於醫療事業拉開與競爭對手差距。

此外，針對 Mini LED 技術導入醫療面板，廖世宏透露，已有相關高階醫療產品推出，主要應用在需高品質監測的超音波診斷與手術等場域，明年也將有數十隻產品導入醫療；另一項動能則是 X 光感測，會導入更多技術平台，將成為推升明年相關業績成長的兩具引擎。

而近年呼聲漸高的 Micro-LED 技術，廖世宏則說明已逐步佈局，然醫療應用需專業醫療認證，實際導入時程有待觀察，技術初期會先著重消費性產品。

友達醫療事業群本次在醫療科技展展出，機器人手術 3D 影像顯示、牙科流程數位化、中醫數位化檢測，大展高階醫療、脈象、舌象檢測等新應用。相關事業也擴展至醫療資訊整合管理，健康照護領域，全面發展意圖明確。