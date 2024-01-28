鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-28 11:51

面板大廠友達 (2409-TW) 將於 1 月 31 日召開法說，除了將關注公司財報展望、面板景氣市況外，友達併購德國 BHTC 的進度、今年資本支出等預計也都是法說關注焦點。

面板市況近期傳出止跌訊號，研調機構更預估 32 吋電視面板報價 1 月上漲 1 美元，而友達董事長彭双浪近日也指出，資通訊產業在歷經 2 年庫存調整後，今年景氣應會緩步溫和成長，雖然仍有地緣政治等變數，但整體而言審慎樂觀。

而友達前次法說下修去年資本支出，從原先的 350 億元下修至 300 億元，今年資本支出方向則是另一關注指標。

此外，友達在去年 10 月初宣布斥資 6 億歐元 (約新台幣 204 億元) 收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) 100% 股權，藉此擴大車用布局，按公司原定計畫今年上半年完成交割，相關進度料將也是法說關注焦點。