〈良得電法說〉AI伺服器、低軌衛星設備線材相繼量產 明年獲利看俏

線材廠良得電 (2462-TW) 今 (26) 日召開法說，公司表示，AI 伺服器線材將自明年第一季開始出貨，加上低軌衛星、車用、高階家電等新專案相繼發酵，明年營收雙位數成長，毛利率、營益率維持高檔，獲利可望明顯提升。

良得電說明，Jumper Cord 系列線材為 AI 伺服器領域的門票，目前多款產品已通過國內伺服器代工大廠認證，預計明年第一季量產，也與另一國際大廠積極合作，可望供應全套 Jumper Cord 線材，另外，公司也取得 AI 延伸的邊緣學習運算設備 AC 線材專案訂單。

低軌衛星地面設備線材方面，良得電目前手握二大美系客戶，其中 Amazon 的 Kuiper 計畫預計明年正式商轉，目標 3 年內達 800 萬戶。良得電表示，若保守以一半 400 萬戶估算，每年約 120-150 萬戶，可貢獻約 5% 的營收，最快明年第二、三季開始出貨。

車用的部分，良得電客戶包括 BMW、Volvo、雷諾三大歐洲車廠，車充線穩定放量，公司也在跟其中一家客戶開發槍線原線材以及新一代轉接頭新設計提案，也在跟國際大廠洽談貨卡應用。

其他利基型應用方面，良得電鎖定高端家電領域，以及送餐機器人、農具機、E-Bike、雷擊保護器、除草機、電池充電器等，筆電則聚焦高端電競機種及 Type-C 線材，另外還有智慧門鈴、智慧音箱、遊戲機等，都是公司目前布局的重點。

整體而言，良得電認為，第四季因新台幣匯率強勁升值，毛利率受到影響，業外也產生匯損，衝擊獲利，但明年在新品挹注下，營收可望雙位數成長，獲利率目標維持今年第三季毛利率 18-20%、營益率 8-10% 的高檔水準，獲利可望顯著向上。

良得電目前各應用營收比重來看，電腦電源 25%、家電 24%、電動車 10%、訊號線 41%。訊號線中，遊戲機產業佔 24%、AI 20%、雲端產業 / 高端消費 44%、工業電腦 (IPC) 佔 12%。