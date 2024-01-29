台北股匯今 (29) 日同步走揚，大盤站回萬八，續創近 2 年來新高，新台幣兌美元匯率在出口商拋匯支撐下，再度升破 31.3 元關卡，一度升抵 31.24 元，升值 6.5 分，升幅 0.21%，為逾 2 周以來的高點，不過，市場聚焦即將舉行的美國 FOMC 會議，外資普遍抱持觀望態度，預料整體成交量仍偏淡。