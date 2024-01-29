〈台幣〉股匯齊揚 升抵31.24元登逾2周高點
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 09:43
台北股匯今 (29) 日同步走揚，大盤站回萬八，續創近 2 年來新高，新台幣兌美元匯率在出口商拋匯支撐下，再度升破 31.3 元關卡，一度升抵 31.24 元，升值 6.5 分，升幅 0.21%，為逾 2 周以來的高點，不過，市場聚焦即將舉行的美國 FOMC 會議，外資普遍抱持觀望態度，預料整體成交量仍偏淡。
新台幣兌美元匯率周線終止連三貶，上周累計升值 0.43%，今天以 31.3 元開出後，隨即湧現拋匯力道，匯價最高來到 31.24 元，出口商在月底、農曆年關前夕都會有實質的拋匯需求，盤面上以進、出口商實質拋補交易為主。
台股方面，加權指數早盤重返萬八，截至上午 10 時，最高來到 18076 點，改寫 2022 年 2 月下旬以來新高，電子權值股漲跌互見，其中台達電 (2308-TW)、國巨 (2327-TW)、大立光 (3008-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 等表現相對強勢，台塑集團股也持續扮演撐盤要角。
觀察主要亞幣今天對美元表現，泰銖早盤升值 0.22%，新台幣也有 0.21% 的升幅，日元、韓元小升約 0.04%，人民幣、新加坡幣早盤則偏貶走勢。
Fed 預定在台灣時間 2 月 1 日凌晨宣布利率決策結果，市場普遍預料這次將按兵不動，焦點放在主席鮑爾會後談話，何時會啟動降息及放緩量化緊縮 (QT)。
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