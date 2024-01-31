欣興等兩大集團軟板廠市場籌資計10.5億元全數完成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 16:56

欣興 (3037-TW) 集團旗下軟板廠同泰 (3321-TW) 發行 3 萬張現增股完成 3.3 億元資金籌資，而華新科技集團嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4 萬張現增股籌資，自市場募集 7.2 億元資金，也在今 (31) 日宣布完成，現增股將在 2 月 5 日上市交易。

同時，嘉聯益現增股以每股溢價 18 元發行，以今天嘉聯益收盤價 20.5 元計算，與現增價仍有 13.88% 的價差。

嘉聯益 2023 年前三季營收 75.84 億元，爲負毛利率，去年同期毛利率爲 11.9%，前三季稅後虧損 28.64 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 5.17 元。在嘉聯益由於華科事業群的瀚宇博 (5469-TW) 對嘉聯益持股高達 23.96% 加持，現金增資案在今天宣布順利完成募集。

嘉聯益 2023 年第四季營收 22.5 億元，季減 23.08%，年減 38.85%。2023 年全年營收不振，僅及 98.35 億元，年減 33.29%。