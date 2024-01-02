業界首見 凱基證免費美股即時行情API服務上線

凱基證券今 (2) 日宣布，領先業界推出美股即時行情應用程式開發介面 API (Application Programming Interface) 串接服務，為大戶級服務與體驗，也成為國內首家推出該項服務的券商。

據券商公會統計，去年全年複委託累計開戶數已接近 400 萬戶，美股定期存股戶數、成交量持續攀升，隨著聯準會 12 月利率點陣圖顯示 2024 年存在 3 碼降息空間，凱基樂觀看待，美股市場熱絡的交易需求將延續至今年。

凱基證自今年起，提供客戶免費透過 API 接收美股市場即時報價數據的服務， 凱基證經紀暨財富管理通路處主管孫成保說明，提供台股量化交易功能已行之多年，為滿足對美股程式交易有需求的龐大客群，此次與美國納斯達克證券交易所、倫敦證券交易所集團旗下路孚特公司攜手合作。

透過 API 接收美股市場即時報價數據，凱基客戶可快速查詢包括即時買賣價、成交價量等，精確執行量化交易策略。

凱基證券以專注、速度和精準執行的特色，提供客戶大戶級的動態視野，不論新舊客戶均可免費享受美股即時行情 API 服務。

詳細資訊請致電凱基證券客服專線 (02)2389-0088 或洽全台服務據點，由專業團隊協助進行串接開通。