股價創階段新低 比亞迪這麼說

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 14:00

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 股價周二（30 日）大跌逾 4%，周三盤中續跌，對此比亞迪表示，1 月行業需求確實會有一點疲軟，緊隨其後是 2 月春節長假，也是銷售淡季。

比亞迪股價周二寫下階段性新低，比亞迪 H 股重挫 4.41%，收報 177.9 港元，為 2022 年 10 月以來新低。比亞迪 A 股驟跌 3.63%，收報 171.97 元，為 2021 年 6 月以來新低。比亞迪 H 股周三盤中續跌 1.41%。

對於股價調整，比亞迪投資者熱線工作人員回應投資者時表示，1 月行業需求確實會有一點疲軟，緊隨其後是 2 月春節長假，也是銷售淡季，相較 2023 年年底肯定會稍差。不過，就全行業橫向對比來看，比亞迪的領先趨勢不變。

比亞迪在周一發布 2023 年財報預告，預估 2023 年淨利潤達到人民幣 290 億元至 310 億元（約新台幣 1,239 億至 1,324 億元），年增 74% 至 86%。不過，這個數字不如分析師原估的 315 億元。

值得關注的是，根據財報預告推算，比亞迪去年第 4 季淨利潤約為 76.33 億元至 96.33 億元。