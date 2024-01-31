英業達斥資3.9億加碼捷克新廠 處分英醫達使用權資產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-31 12:02

代工大廠英業達 (2356-TW) 昨 (30) 日公告，為拓展業務需求，將斥資 1274 萬美元(約新台幣 3.97 億元)，裝修捷克新廠的車用無塵室，衝刺車用業務，同時也處分子公司上海英醫達使用權資產。

英業達於去年 11 月以新台幣 11.84 億元，在捷克租賃並新建廠房，擴大車用業務的布局。如今再砸 3.97 億元，作為捷克新廠車用無塵室的裝修工程，顯現英業達積極擴展車用領域。

英業達董事長葉力誠先前也強調，車用領域將會是英業達眾多新事業中最快開花結果的，也是期望最高的，且有望在 2027 年貢獻千億營收。葉力誠表示，英業達將自身定位「Tier 1.5(1.5 級供應商)」，不過持續積極與 Tier 1 合作，且正在耕耘日本 Tier 1 客戶，聚焦車載資訊娛樂系統。在先進駕駛輔助系統 (ADAS) 方面，葉力誠則提到，英業達也與相關車載晶片廠共同開發合作。