沃爾瑪宣布股票一拆三 盤後勁揚逾1%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 08:51

沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (31 日) 宣布進行一拆三的股票分割，稱較低的股價將有利於員工參與股票認購，消息公布後，盤後股價勁揚逾 1%。

沃瑪瑪執行長 Doug McMillon 表示：「Sam Walton 認為將我們的股價維持在一定範圍內非常重要，讓我們所有的員工都能購買完整的股票，而非零股。」

這家全球最大零售商現有的員工購股計畫，允許員工每年直接認購最多 1800 美元的自家股票，並由公司媒合其中 15% 的購買。新增股份將於 2 月 23 日收盤後支付給前一天登記在冊的股東，拆分後的股票將從 2 月 26 日開始交易。

沃爾瑪周二收盤上漲 0.33% 至每股 165.59 美元，低於 11 月創下的 169.94 美元歷史高點，盤後漲 1.1%。

沃爾瑪過去已進行過 11 次的股票分割，最後一次是在 1999 年，本次拆股計畫正值公司試圖提高員工福利，以挽留人才之際。