PayPal計劃全球裁員9%或約2500人

鉅亨網編譯許家華 2024-01-31 09:23

PayPal (PYPL-US) 執行長 Alex Chriss 周二 (30 日) 以內部信向員工表示，今年全球將裁減 9% 人力或約 2500 個工作岡位。

Chriss 寫道，此次裁員預計今年內進行，將影響 PayPal 現有職位與本計畫招募的職位，受影響員工本周末前就會收到通知。

「我們整個組織必須更專注和更有效率，部署自動化且技術整合，以降低複雜性和重複性。」Chriss 在備忘錄中寫道。

他補充，PayPal 將繼續投資於「我們認為會創造並加速成長的業務領域」。

PayPal 上周宣布進軍人工智慧功能，是 Chriss 去年 9 月上任來第一個重大公告。Chriss 此前曾擔任 Intuit (INTU-US) 小型企業和個體經營集團執行副總裁兼總經理。

PayPal 欲推出的 AI 功能包括更快的結帳體驗、AI 推算的商家推薦以及消費者 app 改版。

Chriss 稱 2024 年是 PayPal 的「轉型年」，而 AI 是公司的「下一篇章」。

PayPal 周二收低 0.13%，盤後下跌 1.65%，報每股 62.63 美元。