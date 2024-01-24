歐盟DMA法案規定 Spotify將開始在歐洲推動應用內購買

Spotify (SPOT-US) 周三 (24 日) 表示，將更新其歐洲的 iPhone 應用程式，允許用戶在應用程式內訂閱和購買有聲書。

在全球大多數地區，蘋果 (AAPL-US) 的應用程式商店規則禁止 Spotify 等公司直接在應用程式內向用戶收費。蘋果表示，應用程式製造商應該使用蘋果公司的應用程式商店計費服務；該服務收取高達 30% 的佣金。

但歐洲名為《數位市場法案》(DMA) 的新法律將於 3 月生效，要求蘋果等被其稱為「守門人」的業者開放其線上服務，允許規模較小的競爭對手進入。蘋果被要求允許第三方開發者在 App Store 之外下載 iPhone 應用程式，並可直接向客戶收取費用。

蘋果尚未透露將如何改變其軟體和政策以遵守 DMA，不過它已在向 SEC 提交的文件中表示將這樣做。2021 年，蘋果執行長庫克在對該法律進行辯論時批評了該法律，稱其「不符合用戶的最佳利益」。

Spotify 宣布的變化可以被視為在蘋果公布如何解釋 DMA 前的一個喊價條件。Spotify 大力遊說歐盟反壟斷監管機構支持這項結果，這是熱門應用程式如何利用 DMA 的第一個主要範例。

Spotify 在博客文章中寫道，「多年來，即使在我們自己的應用程式中，蘋果也有這些規則，我們不能告訴你有關優惠、某物的價格，甚至在哪裡或如何購買它。這太瘋狂了。」「DMA 意味著我們最終將能夠在歐盟分享有關交易、促銷和更超值支付選項的詳細資訊。」

Spotify 表示，將利用最新規定允許用戶訂閱 Spotify Premium、購買有聲書以及進行促銷活動，所有這些都在應用程式內進行。該公司還將允許 iPhone 用戶直接從其網站下載其他 Spotify 應用程式，例如 Spotify for Artists。

此舉不太可能立即威脅蘋果的服務業務；包括 App Store 在內的 2023 財年銷售額總計 850 億美元。歐洲是一個相對較小的市場，蘋果相信其 App Store 可以靠安全性和便利性來競爭。但這也是一個跡象，代表蘋果在軟體分銷方面的利潤繼續受到世界各地監管機構的批評。

摩根士丹利分析師伍德林表示：「歐盟僅占 App Store 支出的 7% 左右，我們的調查顯示，蘋果仍處於有利的競爭地位，消費者絕大多數更喜歡 App Store 無與倫比的隱私性、易用性和無縫操作系統整合。」

Spotify 幾年前就已經不再使用蘋果的訂閱計費方式，只有不到 1% 的用戶向蘋果付費而不是直接訂閱。但歐洲 DMA 的變化可能有助於其擴大利潤並更容易註冊新用戶。