日股周一上漲再寫34年新高 晶片及科技股強升

儘管一些人警告市場的過熱跡象，但仍然擋不住日股強漲的腳步，日經 225 指數周一 (22 日) 上漲，繼續寫下 34 年來新高紀錄。

日經指數大幅高開後，早盤小幅回落，隨後尾盤上漲，收盤漲 1.62% 或漲 583.68 點，收 36546.95 點。東證指數 (TOPIX) 收漲 1.39% 或 34.89 點，報 2544.92 點，同樣創下 34 年新高紀錄。

日經指數各個類股均上漲，其中以房地產和科技類股表現最佳。

日經指數今年迄今已上漲 9.2%，遙遙領先已開發​​市場競爭對手，分析師一直警告可能出現回調，因為技術指標顯示市場已經過熱。 例如，相對強弱指數位於 76.2，遠高於表示超買狀況的 70 水準。

上周五，標普 500 指數創下兩年來收盤新高，人工智慧熱潮推動晶片股和其他重量級科技股大幅上漲，伺服器製造商超微電腦上調了獲利預期。

在日本，專注於人工智慧的新創公司投資者軟銀集團上漲了 2.41%，而 Nvidia 的客戶之一的晶片測試設備製造商 Advantest 則上漲了 3.52%。

日元近期走弱，被視為也是推升股市的一大助力。不過，OANDA 策略師 Kelvin Wong 認為，日經指數現在更遵循美國股市基準，而不是美元兌日元匯率。

他表示，「即使日本央行暗示將開始擺脫負利率政策，我認為這也可能對日經指數有利，因為這讓市場參與者相信，日本不會再次陷入通貨緊縮。」

Wong 指出，儘管日經指數看起來會出現短期回調，但上升趨勢依然完好，未來幾周可能會測試 37000 點。