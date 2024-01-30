〈焦點股〉00757股價、淨值飛越70元 雙創歷史新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 12:44
美國科技五巨頭財報公布在即，多頭行情率先起跑，帶動尖牙股 FANG+ 指數勁揚，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今 (30) 日股價、淨值雙雙飛越 70 元關卡創高，其中，股價最高來到 70.65 元，寫下歷史新天價。
市場聚焦科技巨頭將陸續公布財報，科技七雄中有五家將在本周放榜， Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 周二 (30 日) 打頭陣，周四則有蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US)，其中，微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜就是美國市值前四強，而五家市值合計超過 10 兆美元。
科技五巨頭的財報與後市展望不但將牽動全球科技市場神經，且因為都是 FANG+ 指數成分股，多頭提前卡位財報行情，FANG+ 指數上漲 1.64%，收 9358.90 點。
00757 今天在買盤追捧下，淨值、股價皆突破 70 元，淨值來到 70.46 元，早盤最高漲到 70.65 元，雙創歷史新高，00757 規模達 175.74 億元，也達歷史高水位。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇