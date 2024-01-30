〈焦點股〉00757股價、淨值飛越70元 雙創歷史新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 12:44

美國科技五巨頭財報公布在即，多頭行情率先起跑，帶動尖牙股 FANG+ 指數勁揚，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今 (30) 日股價、淨值雙雙飛越 70 元關卡創高，其中，股價最高來到 70.65 元，寫下歷史新天價。

科技五巨頭的財報與後市展望不但將牽動全球科技市場神經，且因為都是 FANG+ 指數成分股，多頭提前卡位財報行情，FANG+ 指數上漲 1.64%，收 9358.90 點。