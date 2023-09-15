〈味全營運展望〉下半年營運成長 2024年將優於今年

老牌食品廠味全 (1201-TW) 今 (15) 日舉行 70 周年啟動大會，味全對下半年及 2024 年全年營運樂觀看待，下半年將優於上半年及去年同期，今年啟動國際事業後，期望未來營運由兩隻腳變三隻腳，更上層樓。

味全執行長張教華指出，今 (2023) 年啟動國際事業，同時，在台灣市場深耕、中國大陸快速發展，中國營運也將由一、二線城市進一步推向三、四線的發展城市。

味全的中國大陸事業部分，2024 年將成立兩個事業，搶攻方便食品及常溫食品市場，希望藉此擴大產品在中國的市占。

味全過去有台灣跟中國兩大事業體，營收占比各為 45%、55%，獲利則爲中國 70%，台灣 30%，今年啟動國際事業後，希望把品牌推向國際，未來將透過品牌在地化、原物料代理業務及國際品牌三個步驟，分短、中、長期推動。

味全目前產品在美、大洋洲、日本及東南亞都已有產品在銷售，由於才剛開始推進國際市場，目前年營業額約 2 億元左右。同時，味全在台灣建構的冷藏飲品供應鏈深具市場優勢，也計畫擴充品牌及供應品項。

味全 2023 年上半年營收 100.34 億元，較去年同期成長，稅後純益 1.64 億元，年減 11.99%，每股純益爲 0.32 元。