〈歲末送暖〉連8年捐贈創世基金會 富邦集團加碼至1300萬元創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 09:26

以正向力量迎接龍年，富邦集團宣布，加碼捐助 1300 萬元響應「植物人常年服務暨寒士吃飽 30」活動，這也是富邦連續第 8 年捐助創世基金會，其中 400 萬元將認捐「植愛年禮」，另外的 900 萬元則作為植物人常年服務經費。

富邦集團表示，由於近年植物人照護費用、相關耗材皆因物價上漲而增加，因此今年加碼支持，捐助金額達歷年來最高，希望以滿滿的正向力量傳遞愛與關懷，成就所有可能，透過企業的力量拋磚引玉，讓更多弱勢家庭溫暖過好年。

創世基金會致力於服務植物人家庭、寒士街友、清寒單親、獨居長輩等對象，每年舉辦「植物人常年服務暨寒士吃飽 30」募款活動；受到疫情影響，近年則改以贈送年禮取代尾牙辦桌。

受到近年疫情影響，許多社福機構如創世基金會首當其衝，募款進度嚴重落後，但植物人的照護、弱勢族群援助等服務一日都不能間斷。自 2017 年起，富邦集團即秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神，持續每年捐贈創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽 30」活動。

富邦集團進一步指出，今年更加碼贊助金額至 1300 萬元，累計八年以來贊助總金額已達 9000 萬元，希望以正向力量傳遞愛與關懷，幫助寒士及植物人等弱勢家庭過個好年，更期盼透過企業的力量，拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關懷弱勢族群。

此外，富邦集團旗下台北富邦銀行深耕金融永續，為攜手企業邁向淨零碳排，29 日特別邀請台灣再生能源領域專家、風睿能源 (SRE) 集團董事長林雍堯，於「Think ESG 大師論壇」分享從第 28 屆聯合國氣候變遷大會 (COP28) 的觀察及解讀，探討台灣如何朝淨零轉型發展。

林雍堯 2012 年即投入台灣離岸風力發電的開發，為國內發展離岸風電的先驅，實戰經驗豐富，吸引了近 200 位來自北富銀董事及跨部門主管和員工、逾 110 家企業夥伴，以及富邦產險客戶與主管同仁共襄盛舉。