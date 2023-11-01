能海全球首創機車多功能充電樁亮相 衝刺商家加盟

能海電能 (4586-TW) 今 (1) 日發表新一代符合 CNS 國家標準的機車多功能充電樁，為全球首創機車多功能充電樁，預估將創造 300 億元的充電需求市場。

能海總經理謝創智表示，能海電能未來將以 60 台機車 1 支充電樁，約 1 公里 1 支樁的目標進行布建，目標吸引彩卷行、便利商店、早餐店、咖啡店、娃娃機店等各類型商家加盟建置。

能海說明，此充電樁含基礎安裝價格只要 149000 元，體積僅等同家用熱水器大小、重量只有約 35 公斤，瞄準現行可快充的電動輔助自行車、老人代步車、微型車、綠 / 白牌電動車 140 多萬輛及 CNS 國家標準超充式電動機車既有市場，以及 2040 年禁售燃油車輛後 1400 多萬輛電動機車的龐大充電需求。

觀察目前市面上的機車充電樁體積龐大，重量超過 120 公斤，施工不便且需較大空間安裝，加上需要向台電申請用電，施工期間甚至須超過 1 年，對投資人帶來很大建置困擾。

而能海機車充電樁可壁掛在騎樓柱子上不佔空間，再從店家既有開關箱引接出單相 220 伏特電源即可運作，施工時間只需 2 小時，且只要是充電式機車皆可適用；該產品分別提供快充 (5A-10A) 及超充 (30A-60A) 至少每次 10 分鐘的兩種補電服務 (即 5A-60A 快充、超充技術)，單座充電站最高可提供 4 輛電動機車同時充電。

能海規劃透過三個方向包括加盟網站、外資洽談和 ESG 需求企業等方式，在全台廣建機車充電站，期藉此大幅帶動各類型電動機車銷售量，預估將創造 300 億元的充電需求市場。