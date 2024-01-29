收款便捷+打擊詐騙 台中銀首創「虛擬帳號代收E管家預填單」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 18:45

台中銀現有的「虛擬帳號代收 E 管家服務」為企業客戶愛用的服務，除提供多元的繳費通路，讓使用者均能方便繳費外，亦設有系統化的銷帳機制，包含：自動編列虛擬帳號、簡易的帳單製作服務、逐筆檢核繳款帳號與金額降低錯帳機率等多項功能，讓客戶能迅速完成帳務核銷作業。

為了提升服務品質，台中銀再增加「虛擬帳號代收 E 管家預填單」服務，不僅可大幅節省客戶至分行等待的時間，亦有效提升分行服務效率，提高客戶體驗的滿意度。

台中銀說明，在客戶送出預填申請資料的同時，分行即可快速掌握客戶基本資料，且「虛擬帳號代收 E 管家預填單」服務亦針對客戶樣態及收款模式設定不同的檢核機制，在事前的申請審核階段，即婉拒網路遊戲業者、第三方支付業者、電商平台業者等高風險交易型態業者的申請，提升虛擬帳號使用的安全性，另服務管理後台亦設有監控的管理機制，期能防堵詐騙破口。