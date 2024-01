新安東京海上資本強度提升 標普調升評等至「A」、展望「穩定」

新安東京海上產險指出,在邁向「To Be a Good Company」願景的路上,公司以客戶的需求為導向,不斷推陳出新,提供社會大眾最優質的專業商品及貼心服務,未來也將持續秉持超越利潤 (Look Beyond Profit)、賦能員工 (Empower Our People)、信守承諾 (Deliver On Commitments) 三大核心價值,以更為堅實的步伐、掌握各項發展契機,繼續發揮保險影響力,為企業主及社會大眾提供完善的風險解決方案。