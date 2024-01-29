新安東京海上資本強度提升 標普調升評等至「A」、展望「穩定」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 18:18
新安東京海上產險資本強度已顯著提升，且在 2025 年前都將維持強健水準，近來傳出好消息，獲得國際信用評等機構美國標準普爾 (S&P) 將信用評等調升至「A」良好等級，長期評等之評等展望為「穩定」。
此外，標普子公司中華信用評等公司亦將其發行體信用評等與財務實力評等回升至「twAA+」、評等展望為「穩定」，並自「評等準則觀察中 (UCO)」狀態中移除。新安東京海上產險在東京海上及裕隆 (2201-TW) 兩大集團股東力挺，以及員工堅守崗位下，致力財務健全及信用穩定的努力成果贏得外界肯定。
新安東京海上產險為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度，透過有所改善的風險管理機制、審慎的投資策略以及穩定的保留盈餘來維持財務實力。
根據中華信評資料，新安東京海上產險享有自我掌控程度較高的銷售通路、令人滿意的營運效率以及審慎的核保績效表現，均為公司未來 1 至 2 年的穩定獲利表現提供支撐，預測未來兩年應可維持其財務實力。
新安東京海上產險指出，在邁向「To Be a Good Company」願景的路上，公司以客戶的需求為導向，不斷推陳出新，提供社會大眾最優質的專業商品及貼心服務，未來也將持續秉持超越利潤 (Look Beyond Profit)、賦能員工 (Empower Our People)、信守承諾 (Deliver On Commitments) 三大核心價值，以更為堅實的步伐、掌握各項發展契機，繼續發揮保險影響力，為企業主及社會大眾提供完善的風險解決方案。
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