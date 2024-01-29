鉅亨網新聞中心 2024-01-29 15:50

據《日經亞洲》報導，日本目前正在透過實施更嚴格的出口管制，來增強國家安全，並加強全球聯盟。目的是防止商品和零件可能被用於軍事目的，特別是關注向中國和俄羅斯的第三方轉讓。

根據擬議的規則，日本計畫將針對包括中國和俄羅斯在內的一組國家的法規，與北韓和伊拉克等聯合國安理會決議所禁止的法規進行調整，從而有效地加強對這些國家出口的審查，這些措施包括採取類似美國和歐洲實施的限制。

日本經濟產業省 (METI) 最早將在截至 3 月 31 日的本財政年度內，向出口管制委員會提交相關規定，以在遏制貨物透過第三方，轉移到「存在軍事用途風險」的國家。

擬議法規的一個值得注意的方面是，如果日本政府確定運往看似安全國家的貨物，可能被轉移到可能被用作武器的國家，則相關公司可能需要正式申請出口許可。

目前，日本在出口問題上將國家分為三類：第一類是依照聯合國安理會決議禁止對其出口武器的國家；第二類包括美國、英國和南韓在內的 27 個實施適當出口管制的國家；第三類是其他國家，包括中國和俄羅斯，日本計畫收緊第三類國家的規定至第一類國家水準。