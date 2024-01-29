日本擬引進歐美做法 強化對中國、俄國出口管制
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 15:50
據《日經亞洲》報導，日本目前正在透過實施更嚴格的出口管制，來增強國家安全，並加強全球聯盟。目的是防止商品和零件可能被用於軍事目的，特別是關注向中國和俄羅斯的第三方轉讓。
根據擬議的規則，日本計畫將針對包括中國和俄羅斯在內的一組國家的法規，與北韓和伊拉克等聯合國安理會決議所禁止的法規進行調整，從而有效地加強對這些國家出口的審查，這些措施包括採取類似美國和歐洲實施的限制。
日本經濟產業省 (METI) 最早將在截至 3 月 31 日的本財政年度內，向出口管制委員會提交相關規定，以在遏制貨物透過第三方，轉移到「存在軍事用途風險」的國家。
擬議法規的一個值得注意的方面是，如果日本政府確定運往看似安全國家的貨物，可能被轉移到可能被用作武器的國家，則相關公司可能需要正式申請出口許可。
目前，日本在出口問題上將國家分為三類：第一類是依照聯合國安理會決議禁止對其出口武器的國家；第二類包括美國、英國和南韓在內的 27 個實施適當出口管制的國家；第三類是其他國家，包括中國和俄羅斯，日本計畫收緊第三類國家的規定至第一類國家水準。
日本經濟產業省已訂定一份出口管制清單，以管理尖端材料、高精度工具機和其他可用於製造武器產品的出口。報導稱，日本製造的工具機和電信設備即使是普通等級，也被認為是技術先進的，其性能使其適用於常規武器、標準軍事裝備、無人機和其他武器。目前向第三類國家出口這些普通等級的產品和零件不需要經過出口批准，但未來這種情況將會改變。
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