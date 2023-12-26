〈以哈戰爭〉以色列空襲大馬士革郊區 炸死伊朗革命衛隊駐敘高級顧問

三名安全方面消息人士透露，以色列周一（25 日）在敘利亞首都大馬士革郊區發動空襲，炸死了伊朗革命衛隊一名駐敘利雅高級顧問。

據《路透》報導，消息人士表示，這名顧問名叫 Sayyed Razi Mousavi，負責協調敘利亞和伊朗之間的軍事聯盟。

以色列國防軍發言人 Daniel Hagari 在夜間記者會上說：「我不會對外國報導，無論是這些報導還是中東的其他報導發表評論。軍方有責任保護以色列的安全利益。」

伊朗官方電視台中斷了常規新聞播報，宣布 Mousavi 遇害，並稱他是革命衛隊在敘利亞最年長的顧問之一。

伊朗國家電視台指出，他曾是已故伊朗革命衛隊轄下聖城旅指揮官 Qassem Soleimani 隨行人員之一」。Soleimani 2020 年在伊拉克被美國無人機炸死。

伊朗駐敘利亞大使 Hossein Akbari 說，Mousavi 下班回家後，被以色列飛彈炸死。

伊朗總統 Ebrahim Raisi 說，Mousavi 遇刺顯示了以色列的軟弱。

Raisi 指出：「這一行為顯示猶太復國主義政權在該地區的挫敗感和軟弱，它必將為此付出代價。」

伊朗外交部發言人 Nasser Kanaani 說：「伊朗保留在適當的時間和地點採取必要措施的權利。」

以色列總理尼坦雅胡周一誓言要繼續打擊哈馬斯武裝分子，而巴勒斯坦人則在悼念前一天夜間因以軍空襲而遇難的死者。

以色列一直面臨美國政府的壓力，被要求降低在加薩走廊的軍事行動強度，以減少平民傷亡。

