〈以哈戰爭〉哈瑪斯第二號人物被炸死 真主黨射逾60火箭彈 回擊以色列

黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨表示，周六（6 日）朝以色列北部一處軍事基地發射逾 60 枚火箭彈，以回應哈瑪斯第二號人物 Saleh Al-Arouri 日前在黎國首都貝魯特被炸死。

真主黨周六說，上午 8 時 10 分，向以軍梅隆（Meron）空軍基地發射 62 枚火箭彈。

梅隆空軍基地位於以色列北部最高峰梅隆山山頂，是以軍在當地唯一的管理、監視及空中控制中心，並且是以軍兩個重要軍事基地之一。

據黎巴嫩邁亞丁電視台報導，以色列無人機周二向貝魯特一處哈瑪斯辦公室所在建築發動炸彈攻擊，Saleh Al-Arouri 和他的三名同伴在襲擊中喪生。

Saleh Al-Arouri 是哈瑪斯下屬武裝派別卡桑旅創始人之一，去年 10 月 7 日哈瑪斯對以色列南部發動攻擊前，以色列總理尼坦雅胡已經放話要殺害他。

真主黨領導人 Hassan Nasrallah 周五表示，襲擊以色列的目的，是向以國政府施加壓力，阻止以軍攻擊加薩走廊。



Nasrallah 說，自去年 10 月 8 日以來，真主黨已在黎以邊境展開約 670 次行動，摧毀大量以軍車輛和坦克。如果以色列在加薩取得成功，那麼它將轉向黎巴嫩南部。他警告，如果中東爆發更廣泛的衝突，以色列北部居民會先受到影響。