鉅亨網新聞中心 2024-01-28 22:51

美國德州州長阿博特（Greg Abbott）上周四（25 日）宣稱最高法院的判決不明確，稱判決沒有直接要求德州拆除美墨邊境帶刺鐵絲網，且 25 名共和黨籍州長發表聯合聲明，力挺阿博特。

阿博特在接受《Fox News》採訪時說：「最高法院沒有任何句子、段落或頁面的意見是明確的，所以沒人知道他們在想什麼。我們所知道的是，他們想把這個案子發回第五巡迴法院。他們對任何事情都沒有意見，比如是否拆除鐵絲網、或者其他德州在做的事。」

為了阻止鐵絲網被拆，阿博特展開了代號「孤星行動」的一系列部署，他調動國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，阻止聯邦執法人員進入邊境地區。

阿博特的做法迅速獲共和黨支持。25 名共和黨籍州長在上周四發表聯合聲明，支持阿博特。共和黨議員甚至提出美國「紅藍州」不如「國家離婚」等誇張言論，共和黨控制的「紅州」與由民主黨控制的「藍州」進行「國家離婚」。

此外，美國前總統川普上周六也在內華達州就此事發表評論，稱如果自己是總統，將運用總統權限因應美國當前正在發生的「可怕入侵」，德州將得到「全面支持」。

共和黨來勢洶洶，拜登的立場有些軟化，同意在邊境問題上支持更嚴厲的邊境措施，包括關閉美墨邊境，但他同時呼籲共和黨儘快與民主黨達成協議。

不過，共和黨並不買賬，眾議院共和黨黨籍議長強生在上周五說，參議院達成的協議，不會過眾議院這一關。

阿博特多次指責拜登「蓄意不作為」。去年 12 月 18 日，阿博特簽署一項法案，將非法越境進入德州的行為定為犯罪行為。新法案賦予當地執法機關逮捕非法移民的權力，並賦予法官發布命令將非法移民驅逐到墨西哥的權限。

在阿博特授意下，德州國民警衛隊開始在美墨邊境上拉起鐵絲網圍欄，並用武力阻止非法移民進入德州。阿博特在 1 月 5 日表示，德州什麼手段都用上了，除了開槍射擊非法移民，因為開槍會被拜登指控謀殺。