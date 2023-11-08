任天堂股價周三大漲 正籌拍《薩爾達傳說》電影

任天堂股價周三 (8 日) 盤中大漲 6.6%，為近三年來最大盤中漲幅。此前，公司繳出亮麗的財報，在其最新的《薩爾達傳說》和《瑪利歐》遊戲銷量強勁後，公布了強勁的利潤增長，並上調了預期。

任天堂上半財年營業利潤為 2799 億日元 (19 億美元)，比去年同期成長 27%。 同期淨銷售額成長 21%，達到 7962 億日元。

此外，公司正在開發一部基於《薩爾達傳說》電玩系列的真人電影，要將這一極受歡迎的角色搬上大銀幕。

公司指出，4 月份《超級瑪利歐兄弟大電影》的上映，帶動了瑪利歐遊戲的銷售量增加。 據任天堂數據，至截至 9 月的 6 個月內，5 款《瑪利歐》遊戲的銷量超過 100 萬份。《薩爾達傳說：王國之淚》則是這段期間銷量第一的遊戲，售出 1950 萬份。

瑪利歐及薩爾達的創造者宮本茂周三表示，公司目前希望每年發行一部電影。4 月上映的瑪利歐電影，全球票房收入達 13.6 億美元，一度是全年票房最高的電影，直到被《芭比》取代。

《薩爾達傳說》是任天堂最大的系列遊戲之一，其最近推出的兩款遊戲躋身 Switch 暢銷遊戲前 10 名。 2017 年的《薩爾達傳說：曠野之息》是 Switch 的首發日遊戲，也是推動該遊戲機早期銷售的必備遊戲。

任天堂表示，將與 Arad Productions 共同製作這部薩爾達傳說電影，Arad 曾製作過包括《蜘蛛俠：平行宇宙》在內的漫威電影。任天堂將承擔超過 50% 的製作資金，索尼影視娛樂也將提供資金並負責全球發行。

Comscore 分析師 Paul Dergarabedian 認為，《超級瑪利歐兄弟大電影》為任天堂提供了「如何有效構思、製作、行銷和發行電玩電影改編版的藍圖」。 它現在以大幅優勢，保持著迄今為止最大的視頻遊戲電影改編記錄。