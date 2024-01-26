在各大製鞋廠中，豐泰 (9907-TW) 自結 2023 年全年稅前盈餘 70.88 億元，稅後純益爲 49.76 億元，年減 45.21%，每股純益爲 5.04 元。豐泰 2023 年營收爲 857.67 億元，年減 10.57%，也是近三年來的首見年營收衰退。而自結獲利衰退的幅度則高於營收。