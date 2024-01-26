製鞋廠志強-KY去年稅後純益下滑70% 每股純益2.76元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 17:05
製鞋廠志強 - KY(6768-TW) 今 (26) 日公布最新獲利資訊，2023 年第四季稅後純益 1.64 億元，年減 52.76%，每股純益爲 0.83 元；累計 2023 年全年稅後純益爲 5.42 億元，年減 70.05%，每股純益爲 2.76 元。
志強 - KY2023 年第四季營收爲 40.27 億元，爲當年新高，毛利率爲 18.7%，季增 2.26 個百分點，年減 4.77 個百分點，稅後四季稅後純益 1.64 億元，季增 1 倍，年減 52.76%，每股純益爲 0.83 元。
志強 - KY2023 年營收爲 142.08 億元，毛利率 16.63%，年減 6.5 個百分點，全年稅後純益爲 5.42 億元，年減 70.05%，每股純益爲 2.76 元。
在各大製鞋廠中，豐泰 (9907-TW) 自結 2023 年全年稅前盈餘 70.88 億元，稅後純益爲 49.76 億元，年減 45.21%，每股純益爲 5.04 元。豐泰 2023 年營收爲 857.67 億元，年減 10.57%，也是近三年來的首見年營收衰退。而自結獲利衰退的幅度則高於營收。
而戶外鞋代工廠鈺齊 - KY(9802-TW) 公布最新獲利數據，2023 年第四季稅後純益 6297 萬元，季減 81.4%，年減 89.54%，每股純益 0.33 元，2023 年稅後純益 14.97 億元，年減 55.91%，每股純益 7.87 元，創歷年次高。
法人指出，各鞋廠主要客戶庫存調整已到尾聲，加上 2024 年適逢奧運年，運動氛圍有望轉熱絡，預期運動鞋客戶將會加強下單力道，搶攻奧運商機，
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