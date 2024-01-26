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台股

【量大強漲股整理】ASIC及IP族群輪番創高，AI股休息後有機會在上嗎?

鉅亨研報 2024-01-26 17:48

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【量大強漲股整理】ASIC及IP族群輪番創高，AI股休息後有機會在上嗎?(圖:shutterstock)

今日台股開高震盪走低，終場下跌 7.59 點，收在 17995.03 點，成交量為 2539..58 億元。

看一下三大法人: 外資買超 49.3 億元；自營商賣超 39.84 億元；投信賣超 11.87 億元；三大法人合計賣超 2.41 億元。

美股主指週四 (25 日)持續走高，帶動台股最高來到 18029 點，隨後盤中翻黑，失守 18000 點大關，在平盤附近遊走，靠權值股 (2330-TW) 台積電支撐，收量縮紅 K 棒、周線 2 連二紅，周上漲 314 點；昨日公布美國去年第四季國內生產總值 (GDP) 季增 3.3%，遠超市場預期 2%，前值 4.9%，從 GDP 能看出強勁的個人消費支撐，美國經濟依舊是穩定的，這幾天公布的數據表明有降溫的跡象，CME 顯示 3 月降息的機率達 49.1%；大盤反彈至今超過 800 點以上，指數已經連續 6 天上漲，使得資金輪動快速，盤勢持續進入狹幅震盪走勢；封關在即，不願抱股過年，及整數心理關卡，常有強股隔日翻轉，或弱股次日轉強的現象，短線上，不排除先盤整再繼續攻堅，指數將在 17800～18200 點區間震盪。

個股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2 元，收 644 元；資金聚焦在矽智財概念股上，(6643-TW)M31、(3661-TW) 世芯 - KY，表現亮麗，皆創新高；(INTC-US) 英特爾對第一季營運動能趨向保守，並下修第一季財測，預估營收為 122 億至 132 億美元，比預期低 20 億美元，拖累 AI、AI PC 族群拉回修正，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，收黑 K、(2357-TW) 華碩、(2353-TW) 宏碁，開低走低；神盾集團，(6462-TW) 神盾，大漲 5.93%，集團 IC 設計股沒有跟進大漲，(6695-TW) 芯鼎、(6243-TW) 迅杰、(6684-TW) 安格，三檔收在平盤下；光電類股指數剽悍，(8069-TW) 元太領軍，一度大漲 9%，(3434-TW) 哲固、(3297-TW) 杭特、(3230-TW) 錦明、(3128-TW) 昇銳，攻上漲停；今日掛牌興櫃的 LINE Pay，(7722-TW) 連加網路，每股 348 元掛牌興櫃，開盤後蜜月行情，漲勢相當凌厲，午盤一舉衝上 1030 元，漲幅飆 195.97%，登上興櫃股王寶座，個股呈現輪動。

ASIC&IP 商機爆發

(3661-TW) 世芯 - KY、(6643-TW)M31 再創新高

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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