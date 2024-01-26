美股主指週四 (25 日)持續走高，帶動台股最高來到 18029 點，隨後盤中翻黑，失守 18000 點大關，在平盤附近遊走，靠權值股 (2330-TW) 台積電支撐，收量縮紅 K 棒、周線 2 連二紅，周上漲 314 點；昨日公布美國去年第四季國內生產總值 (GDP) 季增 3.3%，遠超市場預期 2%，前值 4.9%，從 GDP 能看出強勁的個人消費支撐，美國經濟依舊是穩定的，這幾天公布的數據表明有降溫的跡象，CME 顯示 3 月降息的機率達 49.1%；大盤反彈至今超過 800 點以上，指數已經連續 6 天上漲，使得資金輪動快速，盤勢持續進入狹幅震盪走勢；封關在即，不願抱股過年，及整數心理關卡，常有強股隔日翻轉，或弱股次日轉強的現象，短線上，不排除先盤整再繼續攻堅，指數將在 17800～18200 點區間震盪。