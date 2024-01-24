櫃買中心推動創櫃板 新創企業邁向資本市場說明會2/1登場

櫃買中心為積極推動創櫃板，協助新創企業成長發展，特攜手臺中軟體園區辦公室、KPMG - 臺中所及鼎新電腦 (2447-TW)，共同於 113 年 2 月 1 日（周四）舉辦新創企業邁向資本市場說明會，歡迎新創企業、中小企業及各育成中心團隊踴躍報名參加，點此報名:https://forms.office.com/e/QWFHDWsHVc

目前創櫃板的市場現況，據櫃買中心資料顯示，共有創櫃板公司家數 109 家，輔導中公司家數 53 家，已累積總資本額為新台幣 8.67 億。本次活動除介紹櫃買中心多層次市場架構與機制，並將深入說明新創企業如何善用創櫃板資源茁壯成長，另結合會計師一同探討新創稅務、員工認股、股權分配與企業 IPO 前之準備等實用議題，是 2024 年新創企業不容錯過的活動。

說明會將邀請台中軟體園區辦公室主任張茹娟、證券櫃買賣中心新創發展部經理王耀華、鼎新電腦總經理劉祐男及 KPMG 安侯建業分所營運長黃海寧開場致詞，由證券櫃買賣中心新創發展部組長何藹然介紹說明櫃買中心及創櫃板，KPMG 安侯建業所台中所所長陳政學說明「新創企業前進資本市場的準備」，及 KPMG 安侯建業稅務執業會計師張智揚介紹「創業家稅務新知」，協助新創企業更快接軌資本市場。