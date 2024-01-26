鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-26 11:56

工業電腦廠安勤 (3579-TW) 積極布局醫療市場，宣布將於 1 月 29 日至 2 月 1 日阿拉伯醫療展（Arab Health 2024），展出複合式手術室、醫療人機介面應用、智慧病房解決方案、嵌入式電腦模組與運算平台等四大應用。

安勤複合式手術室透過高解析度影像擷取系統進行影像分割，搭配醫療等級觸控顯示器、最新 12/13th Generation Intel Core 處理器之可擴充醫療認證運算系統，無縫整合術前、術中和術後影像，提升臨床與醫療專業感知。

醫療人機介面（Medical HMI）則包含支援 Android 11 和 Windows 10 的半強固型平板與搭載 12th Generation Intel Core 處理器的 15 吋醫療級觸控式平板電腦，可與其他醫療設備或資訊系統整合，透過數位化工作流程，因應醫療人力短缺和現代醫療的複雜性。

智慧病房解決方案則整合無藍光的電子紙衛教顯示器，另有採用 Rockchip 平台的床邊平板電腦，配備 LED 燈條、手持聽筒和整合式娛樂軟體，除讓患者隨時了解自身狀況與醫療計畫，優化醫病溝通，推動以患者為中心的醫療體驗。