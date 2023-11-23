安勤攜圓展等夥伴 合作三大智慧醫療解決方案

台灣醫療科技展 11 月 30 日至 12 月 3 日於台北南港展覽館登場，工業電腦廠安勤 (3479-TW) 今 (23) 日宣布，將與合作夥伴圓展(3669-TW)、柏瑞醫、澄風科技，展出三大智慧醫療解決方案。

安勤表示，AVer 醫療級 PTZ 攝影機配搭配 AI 臉部追蹤功能，能應用於 24/7 不間斷的加護病房護理，透過安勤醫療級觸控式平版電腦將工作流程數位化，來提高醫護人員的整體效率。

AVer PTZ 攝像機的早期檢測功能可大幅降低死亡風險，優化重症監控並改善患者預後，監控任務的自動化不僅解決了護理人員短缺的問題，且與醫療車整合後，確保持續性且無干擾，優化重症監護監控。

Biomedcia 骨質疏鬆篩檢則利用安勤的醫療級觸控式平板電腦，簡化醫護工作流程，讓醫護人員有更多的心力專注於患者護理，符合 DICOM 協定確保準確且一致的高品質醫療影像，提高診斷精確度，透過 AI 邊緣運算改變了疾病篩檢的流程。

StreamTeck 非接觸式生理徵象偵測雙胞胎系統，則整合非接觸式生理徵象感測裝置、安勤的醫療級 AI 工作站與帶 LED 警示燈條的 15 吋醫療級觸控式平板電腦，並將數位監測雙胞胎概念與 AI 相結合，用於檢測慢性阻塞性肺病（COPD）、肺炎和睡眠呼吸中止等呼吸系統疾病。

安勤表示，此系統優先考慮患者的舒適度，可實現連續性、非侵入性的生理徵象監測，全面性的解決方案不僅降低感染風險，更可在不增加護理人員負擔的情況下簡化早期病情惡化的檢測。