安勤結盟博象科技切入MCU產品 布局智能IoT市場

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 今 (23) 日宣布，與博象科技（Immense Oak Technologies, Inc.）合作，透過博象圖控軟體技術與安勤在嵌入式領域的硬體優勢相結合，攜手開創全新專為智能 IoT 市場應用的微型控制器 (MCU) 產品線。

安勤總經理張嘉哲指出，非常看好 MCU 微控制器在眾多應用市場上會被廣泛的需求，尤其是非消費性市場的工控 / 車用，安勤可提供靈活的客製化並又保有工業電腦的穩定性，期待透過彼此的軟、硬技術優勢和資源整合，共同開創更廣闊的市場。

安勤表示，博象科技在圖控軟體研發領域享有卓越聲譽，且擁有豐富的 MCU 單晶片微控制器整合能力，透過將博象科技的 GUI（Graphic User Interface）設計引入無編碼 (no coding) 或低編碼領域 (low coding)，提供直觀的操作介面，支援多樣預定義小工具，能夠有效縮短開發時間，實現更快的 time to market 快速上市。

MCU 單晶片以其低成本、整合性強、開發時程短和可大量供應等優勢廣泛應用於零售、智慧建築、汽車、醫療周邊、工業自動化等領域，滿足控制、監測等功能需求。

在物聯網（IoT）和嵌入式系統等領域中，MCU 低功耗、小尺寸、快速導入的特點更具有廣泛應用價值，特別適用於大量且有客制需求的市場，如販賣機、咖啡機、空調 / 燈光控制器、車用儀表板控制器、輸液控制器、低階工控等應用，MCU 成為理想之選。

且相較於一般 x86 與 ARM 架構板卡，MCU 的設計相對簡單、快速且小型化，設計成本較低，適合應用於簡單且需求量大的市場，安勤表示，這次投資不僅成功擴展了 MCU 產品線，還將帶動子公司昶亨科技的連工帶料服務。