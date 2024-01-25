鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-25 18:40

台北股匯今 (25) 日連袂走揚，大盤一舉攻克萬八大關，改寫 23 個月來新高，新台幣兌美元一度重返 31.2 字頭，在主要亞幣中表現較為強勢，但升值幅度逐漸收斂，終場以 31.315 元作收，升 3 分，仍為近 2 周以來的高點，台北外匯市場成交值 10.03 億美元，市場觀望美國公布去年第四季經濟成長表現，使得交投偏淡。

新台幣兌美元今天以 31.32 元升值開盤後，最高來到 31.257 元，升值 8.8 分，外資偏向匯入，不過，午盤後湧入美元買盤，使得新台幣升幅回吐，一度拉回平盤附近，終場升值 3 分，收在 31.315 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.02%，歐元升值 0.14%，新台幣升值 0.10%，韓元、日元也升值 0.08-0.09%，新加坡幣小升 0.05%，人民幣亦微幅走揚，越南盾則收小黑。