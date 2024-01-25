〈台幣〉交投淡觀望美GDP數據 升幅回吐收31.315元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-25 18:40
台北股匯今 (25) 日連袂走揚，大盤一舉攻克萬八大關，改寫 23 個月來新高，新台幣兌美元一度重返 31.2 字頭，在主要亞幣中表現較為強勢，但升值幅度逐漸收斂，終場以 31.315 元作收，升 3 分，仍為近 2 周以來的高點，台北外匯市場成交值 10.03 億美元，市場觀望美國公布去年第四季經濟成長表現，使得交投偏淡。
新台幣兌美元今天以 31.32 元升值開盤後，最高來到 31.257 元，升值 8.8 分，外資偏向匯入，不過，午盤後湧入美元買盤，使得新台幣升幅回吐，一度拉回平盤附近，終場升值 3 分，收在 31.315 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.02%，歐元升值 0.14%，新台幣升值 0.10%，韓元、日元也升值 0.08-0.09%，新加坡幣小升 0.05%，人民幣亦微幅走揚，越南盾則收小黑。
美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率初值將於周四 (25 日) 出爐，而周五 (26 日) 公布的個人消費支出物價指數 (PCE)，也是市場關注的焦點，投資人屏息以待，盼藉此研判聯準會接下來的降息動向，FOMC 會議將於美國時間 1 月 31 日舉行。
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