鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-26 10:19

中國今年來首批國產遊戲版號來得猝不及防，深夜 115 款新遊獲批，機構人士表示，此次版號發放數量可觀，預料後續行業監管將維持穩中向好態勢，帶旺遊戲類股。

據《財聯社》報導，中國國家新聞出版署在周五（26 日）凌晨公布 1 月國產網路遊戲審批公告，共 115 款遊戲獲批，包括 4 款客戶端遊戲、8 款行動端兼客戶端遊戲、1 款 PS 遊戲、1 款 PS 兼客戶端遊戲、1 款網頁兼行動端兼客戶端遊戲，其餘 100 款為行動端遊戲。

涉及的上市公司主要有：

「（半夜發版號）的情況前所未有，無疑向行業釋放了積極信號。」業界人士表示「很震驚」，並提到此次獲批遊戲種類多，涵蓋主機、客戶端、網頁及行動端。雖然一半是偏輕度的休閒遊戲，但也不乏有期待之作。

上述新遊中，頭頂「首款正版三體 IP 遊戲」光環的《我的三體：2277》，在前期暖身時市場熱度就很高。這款遊戲由遊族旗下魔格工作室開發，保留了《我的三體》動畫版的方塊頭角色美術風格，採用戰棋類玩法。

去年 10 月遊族公布實機玩法，並開啟預約，計劃今年上半年上線。

去年 12 月國產遊戲版號單月發放數量首次破百（105 個）後，本月再次突破，達到 115 個。