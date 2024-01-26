半夜發版號！中國今年來首批國產遊戲版號下發
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-26 10:19
中國今年來首批國產遊戲版號來得猝不及防，深夜 115 款新遊獲批，機構人士表示，此次版號發放數量可觀，預料後續行業監管將維持穩中向好態勢，帶旺遊戲類股。
據《財聯社》報導，中國國家新聞出版署在周五（26 日）凌晨公布 1 月國產網路遊戲審批公告，共 115 款遊戲獲批，包括 4 款客戶端遊戲、8 款行動端兼客戶端遊戲、1 款 PS 遊戲、1 款 PS 兼客戶端遊戲、1 款網頁兼行動端兼客戶端遊戲，其餘 100 款為行動端遊戲。
涉及的上市公司主要有：
騰訊 (00700-HK) 的《極品飛車》、《熱血美職籃》
心動公司 (02400-HK) 的《伊瑟 · 重啟日》
遊族網絡 (002174-CN) 的《我的三體：2277》
三七互娛 (002555-CN) 的《客人請留步》
吉比特 (603444-CN) 旗下雷霆遊戲的《紀元變異》
冰川網絡 (300533-CN) 的《悠星大陸》
掌趣科技 (300315-CN) 的《夢境守衛》
世紀華通 (002602-CN) 的《無盡冬日》
中青寶 (300052-CN) 的《魔導戰爭》、《全民企業家》、《狂想建造家》
湯姆貓 (300459-CN) 的《神王角鬥》
*ST 美盛 (002699-CN) 的《足球經營大師》、《最強獵人》、《恐龍大暴走》
「（半夜發版號）的情況前所未有，無疑向行業釋放了積極信號。」業界人士表示「很震驚」，並提到此次獲批遊戲種類多，涵蓋主機、客戶端、網頁及行動端。雖然一半是偏輕度的休閒遊戲，但也不乏有期待之作。
上述新遊中，頭頂「首款正版三體 IP 遊戲」光環的《我的三體：2277》，在前期暖身時市場熱度就很高。這款遊戲由遊族旗下魔格工作室開發，保留了《我的三體》動畫版的方塊頭角色美術風格，採用戰棋類玩法。
去年 10 月遊族公布實機玩法，並開啟預約，計劃今年上半年上線。
去年 12 月國產遊戲版號單月發放數量首次破百（105 個）後，本月再次突破，達到 115 個。
此外，國家新聞出版署在 2022 年恢復版號常態化發放後，國產遊戲月均發放數量約 87 個，去年 1 月為 88 個，對比過往情況，不難看出此次發放數量明顯提升。
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