鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-25 21:20

康卡斯特 (CMCSA-US) 周四 (25 日) 表示，由於寬頻用戶流失數量少於預期，該公司第 4 季營收和獲利雙雙超過預期，並將股利提高 7%。

康卡斯特的業績表現與 LSEG 調查的分析師估計比較如下：

調整後每股獲利 84 美分，高於預期的 79 美分

營收 312.5 億美元，高於預期的 305.1 億美元

截至 12 月 31 日當季，淨利成長 7.8% 至 32.6 億美元，合每股 81 美分；去年同期為 30.2 億美元，合每股 70 美分。營收較上年同期成長 2.3%。調整後息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 與去年同期持平，約 80 億美元。

康卡斯特執行長羅伯茲在財報聲明中表示：「我們連續第三年創造公司史上最高的收入、調整後 EBITDA 和調整後每股獲利。」「我們的主題樂園也創下史上最高的調整後 EBITDA；自 2015 年以來首次成為全球票房第一的製片廠；並讓 Peacock 繼續成為美國成長最快的串流媒體。」

康卡斯特將 2024 年年化股利增加 8 美分或 7% 至每股 1.24 美元。這是該公司連續第 16 年提高股利。康卡斯特還批准一項新的無到期日的 150 億美元股票回購計畫授權，將於周五 (26 日) 生效。

第 4 季自由現金流為 17 億美元，全年自由現金流為 130 億美元。

康卡斯特流失 34000 名國內寬頻用戶，低於 StreetAccount 分析師平均估計的 62000 名。即使出現虧損，國內寬頻收入仍成長 3.7%，達到 64 億美元。隨著客戶連接更多設備並為更高的網路速度花費更多資金，每位用戶平均收入增加 3.9%。

康卡斯特增加 31 萬名無線用戶，低於分析師平均預測的約 34.2 萬名成長。該公司失去 38.9 萬名視訊用戶，比分析師平均預期的近 45.8 萬名用戶的損失要小。

主題樂園調整後 EBITDA 成長 11.6% 達到 8.72 億美元，低於分析師約 8.97 億美元的預期，但字仍然打破了康卡斯特單季記錄。

NBCUniversal 的旗艦串流服務 Peacock 增加了 300 萬訂戶，收入增加 51% 至 10.3 億美元，為 Peacock 首次單季突破 10 億美元。Peacock 本季調整後虧損 8.25 億美元，較上年同期的 9.78 億美元縮小。Peacock 本季末擁有 3100 萬訂戶。

整體媒體收入成長 3.1% 達到近 70 億美元，但由於體育節目成本增加以及 Peacock 的節目成本增加，調整後 EBITDA 下降 50% 達 1.08 億美元。體育費用的增加反映了 NFL 節目、英超聯賽和十大聯盟的媒體轉播權增加。

國內廣告收入較去年同期下降 6.9% 至 26.4 億美元；即使排除去年的世界盃廣告，本季銷售額將成長 2.7%。